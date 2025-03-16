Afrin'den acı haber! Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afrin'den acı haber! Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Suriye'nin Afrin bölgesinde görev yaparken kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş İsmet Aktaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm uğraşlara rağmen kurtarılamadı.

Afrin'de görev yaparken kalp krizi geçiren Piyade Uzman Çavuş Aktaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Dinar ilçesi nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu İsmet Aktaş, gece uykusunda kalp krizi geçirdi. Askeri ambulansla Urfa Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilen Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan acı olayla ilgili bilgi veren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı İsmail Kumartaşlı, "Askerimizin cenazesi yarın öğle namazını müteakip Dinar merkezden son yolculuğuna uğurlanacak" açıklamasını yaptı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Aktaş’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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