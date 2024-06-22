Afyon'da menfeze düşen otomobil mezarları oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyon'da menfeze düşen otomobil mezarları oldu

Afyonkarahisar’da menfeze düşen otomobilde 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin takla atarak menfeze düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar-Konya karayolunun on altıncı kilometresinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki H.Ü.D. yönetimindeki 45 AHB 984 plakalı araç, henüz açıklanmayan bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirerek yoldan çıkıp takla attı ve yol kenarındaki bir menfeze düştü.

Kazada, araç sürücüsü H.Ü.D. ve yolcular M.K., Y.Ç., H.K., ve H.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından olay yerinde detaylı bir inceleme başlatıldı.

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