Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyon'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken, olayda değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, V.D. ve B.U.'nun evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşarak hareke geçti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 1 kök kenevir bitkisi, 4 gram esrar, 1 gram mariana diye adlandırılan esrar türevi uyuşturucu madde, 2 adet extacy hap, 6 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 9 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili V.D. ve B.U. isimli şahısların gözaltına alındığı öğrenildi.

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