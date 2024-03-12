Afyon'dan yola çıkıp Konya'da motosiklet çaldılar

Aktarılan bilgilere göre 3 motosikletin çalınması üzerine Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan takip çalışmaları ve kamera incelemeleri ile 3 şüphelinin Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden gelip motosikletleri çaldığı belirlendi. Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile polis ekipleri yapılan operasyonda; çalınan 2 adet motosiklet bulunarak asıl sahiplerine iade edildi. H.G., S.G. ve Y. G. isimli 3 şüpheli önce gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.