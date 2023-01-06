﻿Afyonkarahisar Çay SYDV geçici 3 işçi bulacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Afyonkarahisar Çay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde proje yöneticisi olmak üzere geçici 3 işçi alacak. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2- Medeni haklannu kullanma ehliyetine sahip olmak,

3- Başvuru tanhi itibariyle 18 yaşım bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Türk Ceza Kanunun 53 Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazia süre lle hapis cezasina ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlas, anavasal dicere ve tu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandinseveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasina fesat kanuma, utan amaldanan mal variği değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

6- Görevin özelliğine göre eğitim, yap, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

7- Valuflarda ilk defa istindum edilecek geçici personelin, Bölgeyi Sosyokültürel açıdan bilen, Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden, formasyon almış olması şartıyla Fen Edebiyat Fakültelerinden veya Psixoloji, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Sosyoloji, Çocuk gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından Lisans mezunu olmak ve Sosyal Projelerde tecrübe sahibi olmak (Koordinatör 50CAM Pojasini Yönetim ve Organizasyonunda sorumlu olacaktır.)

8-is Tanimlarinda belirtien ritsikiert taşımal

9-Afyonkarahisar i çay liçesi sınırlan içerisinde son o ay süre ile ikamet ediyor olmak.

10-2021 veya 2022 yili Kamu Personell Seçme Sınavından en az 60 puan almış olmak. (Puan şartini sağlayan en yüksek puani lic 5 aday mülakat saavina çağınlacaktır.)

11-Görevini devami yapabilmesine engel olabilecek aki saggi vücut sağlığı ve engeli bulunmama

12-Adli ve idari soruştumia sonucunda çalışması engel bir durum bulunmamak.

13- Mülakat Komisyonu hiçbir adayı yeterli bulunmaması halinde, komisyon karan ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

14-SODAM Proje Koordinatörü için başvuran adaylar Vakfımızın diğer iş ilanlarına başvuramaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Kimlik Fotokopisi

2- Erkek aday için en az 8 sinifi ehliyet fotokopisi

3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

4- ikametgâh belgesi

5-Vukuatli nüfus kayıt örneği

6- Adli Sicil kaydı (Kamu Kurumuna verilmek üzere)

7- Çalışmasına engel olmadığını gösteren alle hekiminden alınmış sağlık raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası heyet raporu istenecektir)