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Afyonkarahisar İSJET işçi alacak

Afyonkarahisar İSJET, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 10:48
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Afyonkarahisar İSJET işçi alacak

Afyonkarahisar İSJET işçi alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Afyonkarahisar İSJET, bünyesinde beden işçisi olarak istihdam etmek üzere 6 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

En Az İlköğretim mezunu olmak.

İscehisar'da ikamet etmek

18 Yaşını doldurmuş olmak

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Üzerinde T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

3- Adli Sicil Belgesi (mülakatta başarılı olan aday için istenecektir.)

4- Nüfus kayıt örneği

5-Sağlık Raporu

6-İkametgah belgesi

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