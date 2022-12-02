Afyonkarahisar Kızılören SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Destek Personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Sabıka kaydının olmaması
İşin niteliğine göre erkek adaylar tercih edilecektir
Kızılören ilçesi merkez ve köylerinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
İşe başvuru dilekçesi (Adayların yazışma adresleri ile ev veya cep telefon numaralarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir)
Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı
En az 1 yıldır Kızılören ilçesi ve köylerinde ikamet ettiğini gösteren belge ve nüfus kayıt örneği
Sürücü ehliyet fotokopisi
Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge
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