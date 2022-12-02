Afyonkarahisar Kızılören SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Kızılören Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde Destek Personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Sabıka kaydının olmaması

İşin niteliğine göre erkek adaylar tercih edilecektir

Kızılören ilçesi merkez ve köylerinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İşe başvuru dilekçesi (Adayların yazışma adresleri ile ev veya cep telefon numaralarını özellikle belirtmeleri gerekmektedir)

Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi

Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi

Sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil kaydı

En az 1 yıldır Kızılören ilçesi ve köylerinde ikamet ettiğini gösteren belge ve nüfus kayıt örneği

Sürücü ehliyet fotokopisi

Askerlik yaptığına dair terhis belgesi veya askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge