Afyonkarahisar’da 27 ton sahte gübre ele geçirildi

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından bir depoya düzenlenen baskında sahte barkotlu 27 ton gübre ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Afyonkarahisar’da 27 ton sahte gübre ele geçirildi

Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde jandarmaya H.İ., isimli bir şahsın evinin deposunda sahte gübre bulundurduğu yönünde ihbar yapıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı yapılan ihbar üzerine harekete geçti ve söz konusu şahsın adresine baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramada 524 çuval içerisinde 27 ton gübre ele geçirildi. Olay yerinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gübrelerin GTS ve DNA barkodlarının sahte olduğu tespit edildi.

H.İ. isimli şahıs gözaltına alınırken, gübreye el konuldu.

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