Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın

Düzenleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın

Son dakika… Son dakika… Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın çıktı. İtfaiye olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı Jura Termal Otel'de sabahın erken saatlerinde bir yangın çıktı. Jura Termal Otel'in çatısında sabah saat 04:00 civarında başlayan yangın, on dakika içinde şehir genelinden görülecek büyüklüğe ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çabasının ardIndan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar yangınla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralı açıklanmadı.

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SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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