Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı termal otelde yangın

Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı Jura Termal Otel'de sabahın erken saatlerinde bir yangın çıktı. Jura Termal Otel'in çatısında sabah saat 04:00 civarında başlayan yangın, on dakika içinde şehir genelinden görülecek büyüklüğe ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yoğun çabasının ardIndan yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor. Şu ana kadar yangınla ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralı açıklanmadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.