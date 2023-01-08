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Buğday yüklü tır devrildi

Afyonkarahisar’da sabaha karşı buğday yüklü tırın kontrolden çıkarak devrildi. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 12:31
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Afyonkarahisar’da buğday yüklü tır devrildi

Buğday yüklü tır devrildi
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İHA’nın haberine göre, kaza Emirdağ-Bolvadin karayolu Kemerkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 42 DP 650 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi.

Kazada tırın dorsesinde taşıdığı tonlarca buğday yola saçılırken, bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler yoldaki buğdayın kaldırılması için yoğun uğraş verdi.

Tırın devrilme anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tırın devrilerek sürüklendiği ve bu sırada kıvılcımlar çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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