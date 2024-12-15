Afyonkarahisar'da cinsel istismardan aranıyordu! Jandarmaya yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da cinsel istismardan aranıyordu! Jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar'da cinsel istismar suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.B. isimli şahsın on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 10 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Bayat ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahiser'da cinsel istismardan aranıyordu! Jandarmaya yakalandı

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