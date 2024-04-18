Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

FETÖ KADIN YAPILANMASINDA YER ALMIŞ

Edinilen bilgilere göre, Ş.E. isimli hükümlü, FETÖ'nün kadın yapılanmasında yer almış ve kamudan KHK ile ihraç edilmişti. Hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı.

İŞLEMLERİNİN ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Jandarma ekipleri, FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam ediyor.