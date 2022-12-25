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Afyonkarahisar’da Huzur ve Güven Uygulaması

Afyonkarahisar'da düzenlenen denetimlerde iş yeri sahipleri ve araç sürücülerine yaklaşık 30 bin TL para cezası kesildi.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 11:31
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Afyonkarahisar’da Huzur ve Güven denetimi: 30 bin TL para cezası kesildi

Afyonkarahisar’da Huzur ve Güven Uygulaması
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Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven Uygulaması’nda kurallara uymadıkları belirlenen iş yeri sahipleri ile araç sürücülerine yaklaşık 30 bin TL para cezası kesildi.

Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Huzur ve Güven uygulaması yapıldı. Emniyet müdürlüğündeki farklı birimlerde görevli polis ekiplerinin katıldığı denetim ilçe genelinde yapıldı. Denetim 8 uygulama noktası ile 7 içkili lokantaya, 2 dernek, 2 kırathane, 3 adet cafeterya da uygulama yapıldı. 582 şahıs, 279 araç sorgulandığı denetimde 1 şahsa adli işlem yapılırken, yoklama bakaya kaçağı olduğu tespit edilen bir aranan şahıs denetimde yakalandı. 16 araç sürücüsüne farklı kusurlardan dolayı 19 bin 364 TL cezai işlem, 2 iş yerine ise iş yeri açma ve çalıştırma faaliyetine aykırılık göstermesi sebebiyle 9 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.


(Kaynak: İHA)

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