24 Mart 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonu: 4 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonu: 4 kişi yakalandı

Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 17:36
Takip Et

Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonunda 4 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da kaçak alkol operasyonu: 4 kişi yakalandı
+
Aa
-

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca kaçak alkol ile mücadele kapsamında alınan ihbar üzerine C.K, H.E, M.E. ve U.T.G'nin adreslerinde arama yapıldı.

Aramada 25 litre viski, 10 litre rakı, 100 gram alkol üretiminde kullanılan alkol kiti, bir ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsat süresi geçmiş av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

C.K'ye 2 bin 864 lira, H.E'ye 5 bin 252 lira idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınanlardan üçünün Dereçine Belediyesinde işçi kadrosunda olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
1
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Emekliye ve asgari ücretliye seçim öncesi bakın ne kadar zam gelecekmiş
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
2
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Kahramanmaraş depremini bilen şarlatan kahin korkuttu. Türkiye'yi de sallayacak depremin bölgesini açıkladı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
3
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Ortalığı toz duman edecek anket. Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas açıldıkça açıldı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
4
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿Selçuk Geçer doların 25 TL'yi geçeceği tarihi açıkladı
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
5
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿İrfan Can Eğribayat çıkan kavga hakkında konuştu
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
6
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Bayern Münih'te flaş ayrılık
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
7
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 7 büyüklüğünde depremler üretebilir
﻿THY'nin kadın pilotu kansere yenik düştü
﻿THY'nin kadın pilotu kansere yenik düştü
﻿THY'nin kadın pilotu kansere yenik düştü
﻿Eşi ile baldızını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
﻿Eşi ile baldızını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
﻿Eşi ile baldızını öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
﻿Rüyada bayram görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada bayram görmenin anlamı nedir
﻿Rüyada bayram görmenin anlamı nedir
﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı
﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı
﻿Ukrayna tüm ağır yaralı esir askerleri Rusya’ya teslim ettiklerini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.