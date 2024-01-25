Afyonkarahisar'da kaçak göçmen operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde, otomobildeki 4 kişiden 2'sinin kaçak göçmen olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan araçtaki A.Ç. ile S.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerden S.H., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı. Kaçak göçmenler ise Türkiye’den gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.