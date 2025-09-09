Afyonkarahisar’da korkunç saldırı! Aile fertlerini vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA

Afyonkarahisar’da M.T., boşanma aşamasındaki eşi, kayınvalidesi ve baldızını tabancayla vurdu, bacanağını yaraladı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Örnekevler Mahallesi Kocatepe Parkı bölgesinde saat 11.00 sıralarında silahlı kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine geldi. M.T.'nin, boşanma aşamasında olduğu eşi K.T. ile kayınvalidesi E.K. ve baldızı A.Ç.'yi tabancayla ateş ederek, bacanağı R.Ç.'yi ise tabancanın kabzasıyla başına vurup yaraladıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede K.T., E.K. ve A.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi. Ekipler, durumu ağır olan yaralılara olay yerinde kalp masajı yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. K.T., E.K., A.Ç. ve R.Ç.'nin tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polisin çalışması sonrası yakalanan M.T. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

