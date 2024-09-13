Afyonkarahisar'da kumar baskını: 8 kişi suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'da bir kahvehaneye baskın gerçekleştiren ekipler 8 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kumar oynanmasının önüne geçmek hedefiyle çalışma düzenledi. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir kahvehanede kumar oynandığını belirlenen ekipler iş yerine baskın gerçekleştirdi. Baskında ekipler kahvehane sahibi İ.T. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan işlem yaparken, masa üzerindeki 3 bin 560 TL para ile kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa ise 32 bin 125 TL para cezası kesti.

Olayın ardından söz konusu iş yerinin geçici süreliğine kapatıldı.