Kurnaz tilki fotokapanlara poz verdi 

İHA'nın haberine göre, DKMP tarafından ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapanlar yaban hayatını yakından izleme fırsatı buluyor. Bu fotokapan görüntüleri büyük ilgi görürken ormandaki bir tilkinin dikkatini ise fotokapanlar çekti.
Ormanlık alanda bir sağa bir sola koşturarak beslenme derdine düşen tilki, ormanlardaki bütün fotokapanları fark ederek dikkatli dikkatli bakması şaşkınlıkla karşılandı. Tilki neredeyse hangi fotokapanın önünden geçtiyse hepsini fark ettiği görüldü.
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