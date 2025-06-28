Afyonkarahisar’da ölümcül kaza: Cip kanalda yan yattı

Kaynak: DHA
Afyonkarahisar’da ölümcül kaza: Cip kanalda yan yattı

Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun 55'inci kilometresindeki Sandıklı Organize Sanayi karşısında meydana geldi. Olgu A.'nın kontrolünü yitirdiği 34 HYZ 063 plakalı cip, yoldan çıkarak refüjdeki su kanalına devrilip sürüklendi.

Kazada, sürücü Olgu A. ile İclal A., Kutay A. ve Bedia A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İclal A. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. İclal A.'nın cansız bedeni savcılığın incelemesi sonrası hastane morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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