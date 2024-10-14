Afyonkarahisar'da patpat sürücüsü ağaca çarptı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da patpat sürücüsü ağaca çarptı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak ağaçlara çarpan patpat sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.M., yönetimindeki patpat diye tabir edilen tarım aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. H.M.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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