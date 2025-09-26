Afyonkarahisar'da polis, firarinin planını bozdu! Aranan sanık kardeşinin kimliği ile yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da polis, firarinin planını bozdu! Aranan sanık kardeşinin kimliği ile yakalandı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası alan 71 yaşındaki M.G., kardeşine ait kimliği kullandı. Polis, G’nin hareketlerinden şüphelenerek parmak izi aldı.

Edinilen bilgilere göre, Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde "Hükümlünün veya Tutuklunun Kaçması" suçundan 10 ay, ayrıca "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan ifadeye yönelik arama kaydı olan M.G.'in ilçede saklandığını tespit etti.

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucu şüphelinin, kardeşi H.G.'ye ait kimlik bilgilerini kullanarak izini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kurtuluş Mahallesi Avan Sokak üzerinde operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında görevlilere kardeşi H.G., adına düzenlenmiş kimlik ibraz eden şahsın, yapılan parmak izi sorgusunda firari M.G., olduğu ortaya çıktı. Ardından gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

aw546043-01.jpg

Son Haberler
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Bakan Göktaş beklenen haberi duyurdu: Ödemeler yapıldı!
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tom Barrack'ın sözlerini Bartu Soral yorumladı: ABD'ye tam teslim Türkiye
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Tutuklu başkan Ahmet Özer'le ilgili yeni gelişme
Ecel tuvalette yakaladı
Ecel tuvalette yakaladı
Asya borsaları negatif seyrediyor! (26 Eylül 2025)
Asya borsaları negatif seyrediyor! (26 Eylül 2025)