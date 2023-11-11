Afyonkarahisar’da tren traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Afyonkarahisar’da yük treninin çarptığı traktörde 1 kişi öldü, 1 kişide yaralandı.

KAYNAK: İHA
Afyonkarahisar’da tren traktöre çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Olay, Dinar ilçesi Sütlaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir’e doğru gittiği belirtilen yük treni hemzemin geçitte 03 FZ 239 plakalı traktöre çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör ardından devrildi. Kazada devrilen traktörün altında kalan Ü.Ö., isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybederken, R.Ö., isimli şahıs ise yaralandı. Yaralanan şahıs ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlatırken, yük treni ise makinistin ifadesinin alınmasının ardından yoluna devam etti.

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