Afyonkarahisar’da yetenek avı!

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da yetenek avı!

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sinanpaşa merkez ve köy okullarında ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması başlattı.

Bu proje, gençlerin sporla tanışarak yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamayı hedefliyor. Tarama, il genelinde spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sağlıklı bir şekilde yetişmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tarama, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılırken, çocukların fiziksel ve motor becerileri değerlendiriliyor. Bu tür taramalar, çocukların hangi spor dallarında daha başarılı olabileceklerini belirlemek amacıyla düzenleniyor. Katılımcı öğrenciler, fiziksel aktivitelerle test edilecek ve sporcular arasında gizli yetenekler ortaya çıkartılacak.

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