Afyonkarahisar’da zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İHA
Afyonkarahisar’da zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Bursa’dan Afyonkarahisar’a uyuşturucu ticareti yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’nın yaptığı çalışma sonucunda, Afyonkarahisar ilinde ikamet eden I.D. isimli şahsın, Bursa’dan Afyonkarahisar’a araçla uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Şahsın aracı, takibe alındı ve Afyonkarahisar Yaylabağı yol kontrol noktasında araç durdurulmak istendi. Şahıs yol kontrol noktasında durmayarak ters yöne döndü ve kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucunda, jandarma ekipleri aracı durdurdu ve şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Şüpheli şahsa ait araçta gerçekleştirilen aramada; 13 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza, 3 gram skunk, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

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