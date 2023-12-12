Ağabeyden kardeşine bıçaklı saldırı

Küçükçekmece’de kardeşine eşyalarını dokunmaması için kızan bir adam, onu bıçakla ağır şekilde yaraladı. Bıçaklı saldırıda yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, saldırgan abi mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Ağabeyden kardeşine bıçaklı saldırı

İHA'nın haberine göre, olay, 08 Aralık Cuma akşamı Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi’nde oldu. İddiaya göre, 4 katlı binanın alt katında oturan 34 yaşındaki Fatih Korur, 29 yaşındaki kardeşi Erdi Korur’a eşyalarına dokunmamasını söyledi.

Kardeşinin eşyalarını kullandığını fark eden abi Korur, onunla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Abi Fatih Korur, mutfağa gidip bir bıçak alıp kardeşini boynundan ve omuzundan bıçakladı.

Kanlar içinde kalan kardeş Erdi Korur, yerde kaldı. Olayı gören diğer aile fertleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erdi Korur’u ilk yardımın ardından hastaneye götürdü.

Polis ekipleri de saldırganı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından saldırgan Fatih Korur, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Ağır yaralı olan kardeş Erdi Korur’un hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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