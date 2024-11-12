Ağabeyi ve ailesi içerideyken marketi ateşe verdi! 1 ölü 5 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağabeyi ve ailesi içerideyken marketi ateşe verdi! 1 ölü 5 ağır yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cinnet getiren 47 yaşındaki Erkan Sekmen kardeşi ve kardeşinin ailesinin bulunduğu marketi ateşe verdi. Olayda ağabey can verdi, 5 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Erkan Sekmen, husumetli olduğu ağabeyinin işlettiği markete elinde benzin bidonuyla geldi. 49 yaşındaki ağabeyi Hakan Sekmenile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi. Markette güçlü bir patlama meydana geldi.

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Olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.

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Yapılan ihbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, gösterilen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Ağır yaralanan Erkan Sekmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Diğer yandan bölge sakinleri iki kardeş arasında daha önce de sık sık kavga çıktığını aktardı.

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