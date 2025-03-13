Ağabeyine özendi, sanayide çırak oldu

Kayseri'de yaşayan Melike İnan (15), 8 ay önce ağabeyinin açtığı forklift servisinde çırak olarak çalışıyor. Forklift bakımlarını yapabilen ve sanayinin tek kadın çalışanı olan İnan, "Sanayide çalışmayı seviyorum. Ağabeyim sanayide çalıştığı için ben de ona özeniyordum. Çok eğlendiğim için bu işe devam etmek istiyorum" dedi.

İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan Onur İnan (27), 2010 yılında forklift ustasının yanında işe girdi. Geçen süreçte usta olan Onur İnan, 8 ay önce kendi iş yerini açtı. Çırak arayışına giren İnan'a, 15 yaşındaki kız kardeşi Melike, işe gelmek istediğini söyledi. Küçüklüğünden beri tamir işlerine meraklı olan Melike, ilk başta ağabeyinin tepkisiyle karşılaşsa da çırak olarak işe başladı. Geçen süreçte forklift bakımlarını yapabilen Melike, aynı zamanda sanayinin tek kadın çalışanı oldu. Çıraklık okulunda eğitim gören Melike İnan, "Ağabeyim sanayide çalıştığı için ben de ona özeniyordum. Ağabeyime birkaç kez dedim. Bana kızıp, 'Senin ne işin var, burada erkekler var' falan dedi. Ben de bayağı bir hevesliydim. Ağabeyim de hevesimi kırmadı, yanına çırak olarak geldim. Sanayide çalıştığım için mutluyum. Çok eğlenceli" ifadelerini kullandı.

'İLK ZAMANLARDA ZORLANDIM'

İş yerine gelen müşterilerin şaşırdığını aktaran Melike İnan, "İlk zamanlarda zorlandım. Sonrasında alıştım. Her yerim yağ olunca daha çok seviniyorum. Buraya gelen forklift sahipleri, "Senin burada ne işin var?" diyerek şaşırıyorlar. Ben çok eğlendiğim için bu işle devam etmek istiyorum. Gelen müşteriler bazen, Sen nasıl forklift sürüyorsun?' diyor. Benim sadece forklift sürdüğümü zannediyorlar ama ben bakım da yapıyorum. Bazen bakım yapmaya da gidiyoruz. Filtre de değişebiliyorum. Ağabeyime motor indirirken de yardımcı oluyorum. Demirciler Sitesi'nde tek kadın çalışan benim. Kadınlar da hayallerini gerçekleştirebilirler. Sanayi çok eğlenceli. Bence okumayan kadınlar da gelip çalışabilir. Hayallerimin hepsini gerçekleştirmek istiyorum. Forklift sürmeyi veya tamir edebilmeyi istiyordum. Hepsini de yaptım, çok mutluyum" diye konuştu.

'HERKES MEMNUN, ÇALIŞMASINI SEVİYORUM'

Melike İnan'ın ağabeyi Onur İnan ise "2010 yılında sanayiye girdim. Çırak olarak başladım. Usta oldum ve belgelerimi aldım. Kendi iş yerimi açtım. Burada forkliftin genel işlerini yapıyorum. Bakımı, onarımı, kiralama işleri, satış, servis gibi işler mevcut. Çırak arıyordum, kız kardeşim bana geldi, 'Ağabey, yanına geleyim, çalışayım' dedi. Ben ona kızdım, 'Kardeşim olur mu? Burası sanayi. Burada senin ne işin var' dedim. Geldi ve denedi. 8 aydır yanımda. Sökmeyi takmayı öğrendi. Memnunum. Bir kadın olarak çalışabiliyor. İllaki erkek servis değil, kadın bir servis de olabilir. Çok hevesli. Bu işte heves olmazsa iş yapamazsın. Şu anda da onu Çıraklık Okulu'na yazdırdık. İleride gerekirse kendi iş yerini açabilir. Herkes kız kardeşimi seviyor. Biz de memnunuz. Sanayinin tek kadın çalışanı Melike Hanım. Herkes memnun, çalışmasını da seviyorum" dedi.