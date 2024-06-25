Ağabeyini bıçakladı ardından balkonda harakiri yaptı. İşte o anlar

Olay, Gemlik ilçesi Orhangazi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre T.P. isimli genç önce evde tartıştığı ağabeyini sırtından bıçaklayarak yaraladı.

Daha sonra kendisini eve kilitleyen genç balkona çıkarak izleyenlerin gözü önünde harakiri yaptı ve ağır yaralandı.

Olayı izleyenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin desteği ile eve giren polisler yaralı genci alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı genç sağlıkçılar tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan kardeşi tarafından sırtından bıçaklanan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.