Ağabeyini döve döve öldürdü

Kaynak: İHA

Nevşehir'de iki kardeş arasında çıkan kavga, cinayetle sonuçlandı. Kardeşi ağabeyini odunla döverek öldürürken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş dün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına birkaç kez vurdu.

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Ağır yaralanan Yılmaz Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Öte yandan Alaattin Ö.'nün ağabeyi Yılmaz Ö.'yü fırının önünden aldığı odunla kafasına vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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