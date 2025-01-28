Ağabeyini döve döve öldürdü

Gülşehir ilçesine bağlı Karacaşar Mahallesi'nde aralarındaki husumet nedeniyle birkaç gün önce tartışan iki kardeş dün akşam saatlerinde mahallede tekrar karşılaştı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Alaattin Ö. (50), fırının önündeki odun parçasını alarak ağabeyi Yılmaz Ö.'nün (65) başına birkaç kez vurdu.

Ağır yaralanan Yılmaz Ö. kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Alaattin Ö. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Alaattin Ö.'nün ağabeyi Yılmaz Ö.'yü fırının önünden aldığı odunla kafasına vurarak öldürdüğü anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.