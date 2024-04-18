Ağabeyiyle 9 gün arayla aynı sebepten öldü

Kaynak: DHA
Ağabeyiyle 9 gün arayla aynı sebepten öldü
Muğla'da nefes egzersizi yaptığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak'ın (45) kardeşi Burak Toprak (35)’da Afyonkarahisar'da nefes darlığı yaşayarak kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, Balıkesir'den bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kızı Toprak Toprak ile nefes egzersizi yaptığı sırada aniden rahatsızlandı.

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serkan Toprak’a ilk müdahaleyi yaparak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak hayatını kaybetti. Toprak'ın cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.

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AĞABEYİYLE AYNI SEBEPTEN HAYATINI KAYBETTİ

Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da aynı kaderi paylaştı. Dün, Ankara'dan memleketi Muğla'ya gelmek üzere eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile yola çıkan Burak Toprak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nefes darlığı yaşadı.

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Eşi Yasemin Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilinde ilk müdahalesi yapılan Burak Toprak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Duran kalbi çalıştırılan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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