Ağaç budamaya gittiği bahçede ölü bulundu

Kaynak: İHA
Ağaç budamaya gittiği bahçede ölü bulundu
Konya Beyşehir’de bahçesine ağaç budamaya giden kişi, eve gecikince bahçeye giden yakınları tarafından ölü olarak bulundu.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gündüz saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan elma ağacını budamaya giden Lütfi K.'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alınamadı.

65 yaşındaki adamın ailesi, bahçeye geldiklerinde Lütfi K.’yi yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Lütfi K.'nin yaşamını yitirdiğinin tespit etti.

Lütfi K.'nin cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Lütfi K.’nin ağaçta budama yapma için çıktığı merdivenden düştüğü ve geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.

aw174877-01.jpg

aw174877-02.jpg

Son Haberler
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı Yaşam
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Ahmet Hakan’ın seçim analizleri gündem oldu. Ne dese tersi çıktı Gündem
Ahmet Hakan’ın seçim analizleri gündem oldu. Ne dese tersi çıktı
Özgür Özel’den video mesaj: Göreceksiniz yarın daha da çok olacağız Gündem
Özgür Özel’den video mesaj: Göreceksiniz yarın daha da çok olacağız
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da kaldığı yerden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da kaldığı yerden devam ediyor! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem Dünya
Japonya’da 5.9 büyüklüğünde deprem
Bundan böyle işiniz gücünüz Türkiye olmalı Yazarlar
Bundan böyle işiniz gücünüz Türkiye olmalı