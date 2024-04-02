Ağaç budamaya gittiği bahçede ölü bulundu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gündüz saatlerinde Hamidiye Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan elma ağacını budamaya giden Lütfi K.'den iftar saatinin gelmesine rağmen haber alınamadı.
65 yaşındaki adamın ailesi, bahçeye geldiklerinde Lütfi K.’yi yerde hareketsiz yatar vaziyette buldu.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Lütfi K.'nin yaşamını yitirdiğinin tespit etti.
Lütfi K.'nin cesedi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Lütfi K.’nin ağaçta budama yapma için çıktığı merdivenden düştüğü ve geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olacağı ihtimali üzerinde duruluyor.