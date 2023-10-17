Ağaç dallarını kapan saldırıya geçti. Ayılar piknik sofrasına misafir olmak istedi

Nemrut Krater Gölü kenarında piknik yapmak isteyen bir aileye ayılar da davetsiz bir şekilde misafir olmak isteyince ağaç dallarını kapan saldırıya geçti.

KAYNAK: DHA
Ağaç dallarını kapan saldırıya geçti. Ayılar piknik sofrasına misafir olmak istedi

Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, son dönemlerde bölgedeki ayılar nedeniyle dikkat çekiyor. Ayılar, yiyecek arayışıyla insanların piknik yaptığı bölgelere gelmeye başladı.

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Akşam saatlerinde Nemrut Krater Gölü’nde piknik yapmaya gelen bir aile, 2 yetişkin ve 4 yavru bozayı ile karşılaştı. Aile, paniğe kapıldıktan sonra uzun ağaç dallarını kullanarak ayıları uzaklaştırdı.

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‘TEHLİKELİ OLABİLİR’

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Cihan Önen, Nemrut Krater Gölü çevresinde sıkça görülen ayılarla ilgili uyarılarda bulundu. Önen, insanların bölgede piknik yapması, mangal yakması ve bazılarının çöplerini bırakmasının ayıları daha fazla görünür hale getirdiğini belirtti. Ayıların insanlarla bu kadar yakınlaşmasının tehlikeli bir durum yaratabileceğini söyledi.

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