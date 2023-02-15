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Kastamonu’da otomobil ağaca çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 16:07
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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu’da otomobil ağaca çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu’da gece geç saatlerde kullandığı otomobilin kontrolünü kaybederek ağaca çarpan aracın sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü mevkiinde Hasan Nuhoğlu idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan Hasan Nuhoğlu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Nuhoğlu, kurtarılamadı. Nuhoğlu’nun cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

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