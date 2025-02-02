Ağaca çarparak durabildi. 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray - Ankara Karayolu’nda bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten şarampole uçtu. Savrulan araç ağaca çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu 18'inci kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden M.A.Ö. (21) idaresindeki 68 HA 825 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikteki şarampole devrilip ağaca çarparak durabildi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Z.C. (19) ile H.A. (18) olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri kaza mahallinde güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ağaca çarparak durabildi. 3 kişi yaralandı

Ağaca çarparak durabildi. 3 kişi yaralandı

Ağaca çarparak durabildi. 3 kişi yaralandı

Ağaca çarparak durabildi. 3 kişi yaralandı

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