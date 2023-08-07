Ağaca sarılarak Akbelen direnişinin simgesi olmuştu. İkizköylü nine Ankara'ya gidiyor

TBMM, Limak Holding'in Akbelen Ormanı'nda maden çalışması için yaptığı ağaç katliamına karşı yarın olağanüstü toplanacak. Meclis'e bölgede 15 gündür doğa nöbeti tutan İkizköylüler ve çevreciler de gidiyor. Ankara'ya doğru yola çıkan İkizköylüler arasında ağaca sarıldığı fotoğrafla direnişin simgesi haline gelen Zehra nine de bulunuyor.

Ankara'ya doğru yola çıktıklarını belirten İkizköylüler, İkizkoydireniyo adlı X hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda "Akbelen'den çıktık yola, haklı sesimizi daha da yükseltmeye Ankara'ya, Meclis'e gidiyoruz! Herkes duysun, herkes bilsin. Limak ormanımızı terk edene kadar" ifadelerini kullandı.

Aynı hesabın başka bir paylaşımında İkizköylüler, "Çağrımız bütün milletvekillerine ve siyasi partilere Meclis yarın, 8 Ağustos Salı günü Akbelen için olağanüstü toplanıyor. Biz İkizköylüler yarın Ankara'da olacağız. Sizleri de bu katliamın daha da büyümesini engellemek için göreve davet ediyoruz" sözleriyle çağrıda bulundu.

Öte yandan otobüsün içerisinde çektikleri videoları sosyal medyada yayınlayan İkizköylüler, yolda 4 kez kimlik kontrolünden geçtiklerini ifade etti. Yarım saatte bir kontrole takıldıklarını ve engellenmeye çalışıldıklarını söyleyen İkizköylüler, tüm yıldırma çalışmalarına rağmen "Her yer Akbelen, her yer direniş" sloganları eşliğinde TBMM'ye gidiyor.

Öte yandan paylaşılan videolarda, ağaca sarıldığı fotoğrafla milyonlarca insanı etkileyen ve direnişin adeta simgesi haline gelen Zehra nine de görülüyor.