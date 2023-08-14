Ağaçların kıymetini bu inekler kadar öğrenemediniz

Ankara'da sıcaktan bunalan inekler, otobanın alt geçidini gölgede serinlemek için kapattı.

Ağaçların kıymetini bu inekler kadar öğrenemediniz

Sıcaklık artışlarının üst düzeyde yaşandığı şu günlerde sadece insanlar değil hayvanlar da kendilerine gölgelik bir yer arıyor. Bir yandan orman kıyımı devam ederken bir yandan da artan sıcaklıklar gölgenin ne kadar değerli ve önemli olduğunu hatırlatıyor.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir video durumun vehametini bir kez daha ortaya koydu.

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Ankara'da otobanda ilerleyen bir araç kamerasına yansıyan görüntüde sıcaktan bunalarak alt geçidin gölgesine sığınmış iki inek görülüyor.

Gölgeye sığınmak adına yaptıkları bu hareketle otobanı da tıkayan inekler, araç gelmesine rağmen yerlerinden kalkmadıkları görülüyor.

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