Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ağılda çıkan yangında 150 oğlak telef oldu.

Ağılda yangın: 150 oğlak telef oldu

Gelibolu'ya bağlı Yeniköy köyünde Hüseyin ve Ahmet Üstün kardeşlere ait ağılda, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler kısa sürede tüm ağılı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatte alevleri söndürürken, ağıldaki 150 oğlağın, bir kısmının yoğun dumandan boğularak bir kısmının da yanarak telef olduğu tespit edildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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(Kaynak: DHA)

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