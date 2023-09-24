Ağır başlı deyiminin anlamı nedir?

Ağır başlı deyiminin anlamı: Ciddi, olgun, hareketlerinde ölçülü, işlerini düşüne taşına yapan kimse.

Ağırbaşlı olmak nerede nasıl davranılacağını, nasıl konuşulacağını bilmek, büyüklerine hürmet etmek ve toplumun belirlediği kurallara uymak demektir. Ağırbaşlı kişiler için vakar, olgun, ciddi ve efendi kelimeleri kullanılır.

"Oturmasını kalkmasını bilmek" deyimi de ağır başlı olmak ile eş anlamlıdır.

Örnek Cümleler

1. Ağır başlı olmak insana üstün meziyetler kazandırır.

2. Ağır başlı insanlar, sadece gereken zamanlarda gerektiği kadar konuşurlar.

3. Dünkü tartışmada daha ağırbaşlı ve sakin davranmanı beklerdim.