Ağır basmak deyiminin anlamı nedir?

Türkçe’de sıklıkla kullanılan ‘ağır basmak’ deyiminin iki farklı anlamı bulunur.

Ağır basmak deyiminin anlamları

1. Ağırlığı fazla gelmek.

2. Bir işte etkili olmak, gücü üstün gelmek, istediğini yaptırmak.