Ağır hasarlı binadan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Elazığ’da ağır hasarlı bir binada hırsızlık yapan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce ağır hasarlı bir binadan gerçekleşen hırsızlık olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan çalışmalarda, şüphelinin 7’si hırsızlık olmak üzere 15 suç kaydı bulunan S.E. (25) olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.