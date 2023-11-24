Ağır hasarlı binanın kolonundan tencere çıktı. Bu kadarına da pes artık

Adana'da depremde ağır hasar alan İnci Apartmanı'nın kolonundan tencere çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ağır hasarlı binanın kolonundan tencere çıktı. Bu kadarına da pes artık

Adana'nın Yüreğir ilçesi Yurt Mahallesi'nde, deprem sonrası ağır hasar gören İnci Apartmanı'na yıkım kararı alındı.

Yıkım sırasında binanın kolonundan bir tencere çıkması sosyal medyada tepki çekti.

Yapı denetimlerinin yetersizliği ve binaların inşasında kullanılan malzemelerin niteliği, ciddi bir tartışma konusu haline geldi.

Vatandaşlar, deprem sonrası hasar gören binaların nasıl yapıldığı ve denetlendiği konusunda yetkililerden daha etkili önlemler alınmasını talep ediyor.

Yıkım kararı öncesinde ortaya çıkan tencere olayı, deprem sonrası hasar gören binaların güvenilirliği ve yapı denetimi konularında toplumda daha fazla farkındalık oluştururken, ilgili mercilerin bu konuda daha etkin adımlar atması bekleniyor.

Bu olay, yapı sektöründe gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin daha sıkı bir şekilde yapılması gerekliliğini bir kez daha gündeme getirdi.

İlgili Haberler
Depremde yerle bir olan Hatay’da moloz dağları oluştu. Günde bin kamyon geliyor
Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen Hatay can çekişiyor
Kahramanmaraş’ta yerle bir olan sitede ihmaller zinciri ortaya çıktı
Depremzedelere verilen söz tutulmadı. Erdoğan duyurmuştu
Hatay'da kontrolsüz yıkım ölüm getirdi: Hasarlı bina operatörün üstüne düştü
Hatay'da depremin üzerinden 7 ay geçti ama okul ortamı sağlanamadı
Vatandaş depremden ölmedi bu sefer asbestten ölecek
Depremin simgesi Ebrar Sitesi bilirkişi raporunda skandal. Enkaz hızla kaldırılınca bilirkişi raporu yapılamadı
Öne Çıkanlar
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
Açgözlülüğün sonu Fatih Terim fonu! Sedat Kaya Teselya kralı Erysichthon'un ibretlik hikayesini yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 24 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Eğlence mekanına alınmayınca kurşun yağdırdı Yaşam
Eğlence mekanına alınmayınca kurşun yağdırdı
İslam Memiş’ten kritik uyarı parasını oraya yatıran zarar edecek Ekonomi
İslam Memiş’ten kritik uyarı parasını oraya yatıran zarar edecek
Almanya başbakanı sosyal medyanın diline düştü Dünya
Almanya başbakanı sosyal medyanın diline düştü
Beyaz ışık yayıldı elektrikler kesildi. Gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı Gündem
Beyaz ışık yayıldı elektrikler kesildi. Gece yarısı gökyüzü birden aydınlandı
Hasadı başladı kanseri ve felci durduruyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL Gündem
Hasadı başladı kanseri ve felci durduruyor. Tarlada kilosu 10 markette 34 TL
Metin Keçeli: 20 sene Süleyman Seba ile çalıştım Spor
Metin Keçeli: 20 sene Süleyman Seba ile çalıştım
Emniyet’te sapık komiser depremi. Çok sayıda çocuk istismarı görüntüsünü depoladığı ortaya çıktı Gündem
Emniyet’te sapık komiser depremi. Çok sayıda çocuk istismarı görüntüsünü depoladığı ortaya çıktı