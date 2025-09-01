Ağır tonajlı araçlar için önemli karar: Giriş yasaklandı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ağır tonajlı araçlar için önemli karar: Giriş yasaklandı!

Bolu'da ağır tonajlı araçların şehir merkezine sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında girişi yasaklandı. Kurala uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.

Bolu İl Trafik Komisyonu'nun aldığı kararla, ağır tonajlı araçların şehir merkezine sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında girişi yasaklandı. Yeni düzenlemeye göre, kamyon, çekici ve tır gibi araçlar, cadde ve bulvarlara giremeyecek. Bu araçların sokağa park etmelerine de izin verilmeyecek. Sürücüler, araçlarını yalnızca tır parkı mevkiinde konumlandırabilecek. Yasak kapsamı dışında kalan resmi araçlar uygulamadan muaf tutulurken, acil durumlarda Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün izniyle geçiş yapılabilecek. Kurallara uymayan sürücülere 993 lira idari para cezası uygulanacak.

