'Ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine alacağız' Murat Kurum Sebze Meyve Hali'nde açıkladı

Yerel seçim çalışmalarına esnaf ziyareti ile devam eden Kurum Bayrampaşa Sebze Meyve Hali ziyaretinde bulundu. Burada esnafın sorunlarını ve dertlerini dinleyen Kurum, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurum, haldeki ihtiyaçların sorunlarını gidermek için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

“HAL’İMİZ İHTİYACI KARŞILAMIYOR”

Murat Kurum, mevcut halin ihtiyaçlara yanıt veremediğini ve bu hali baştan aşağıya yenileyeceklerini ifade ederek, "Maalesef halimiz yapısal anlamda tam anlamıyla esnafımızın taleplerini, ihtiyaçlarını karşılamıyor. İstanbul'a, esnafımıza yakışır, burada hem esnafımızın güzel hizmetler vereceği, hem de İstanbullunun ucuz meyve, sebzeye erişebileceği anlayışla burayı baştan aşağı yenileyeceğiz" dedi.

AĞIR VASITA TRAFİĞİ ŞEHRİN KUZEYİNE ALINACAK

Seçildikleri takdirde neler yapacağını da açıklayan Kurum, lojistik sorununun üzerinden gelmek için ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine almak başta olmak üzere, "Gerek ağır vasıta trafiğini şehrin kuzeyine almak, gerekse İstanbul'daki lojistik sayısını, yapacağımız lojistik köyleriyle birlikte arttırmak suretiyle buraya gelen giden ağır vasıta trafiğini de kontrol altına alacak ve esnafımıza da destek verecek adımları inşallah atacağız" ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL’U İÇİNE DÜŞTÜĞÜ DURUMDAN KURTARACAĞIZ”

İstanbul’u yaşanabilir ve huzurlu bir kent yapmak için ara vermeden çalışacaklarını açıklayan Kurum bunu yaparlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hizmetlerine devam edeceğini şu sözler ile belirtti:

"İstanbul'u içine düşmüş olduğu bu durumdan esnafımızla, vatandaşımızla birlikte kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır yaptığımız gibi yine İstanbul'umuza, ülkemizin her bir köşesine hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz."