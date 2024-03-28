Murat Kurum katıldığı canlı yayında açıkladı: İstanbul’un kayıp yıllarını telafi edeceğiz

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Murat Kurum katıldığı canlı yayında açıkladı: İstanbul’un kayıp yıllarını telafi edeceğiz
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul’un kaybedecek bir saniyesi bile olmadığını söyleyerek, "31 Mart gecesinden itibaren İstanbul’un kayıp yıllarını telafi edeceğiz" dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam Habertürk'te Fevzi Çakır ve Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, katıldığı canlı yayından bir kesiti, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Biz değil eserlerimiz konuşuyor. 81 ilde onlara verdiğimiz sözü tuttuğumuz vatandaşlarımız konuşuyor. Planlarımız, projelerimiz, hizmet aşkımız konuşuyor, konuşuluyor. Onların konuşacak neyi var? Algı ve polemik! İstanbul’un kaybedecek bir saniyesi bile yok. 31 Mart gecesinden itibaren İstanbul’un kayıp yıllarını telafi edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

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