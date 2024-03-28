Murat Kurum katıldığı canlı yayında açıkladı: İstanbul’un kayıp yıllarını telafi edeceğiz

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, dün akşam Habertürk'te Fevzi Çakır ve Esra Toptaş'ın sorularını yanıtladı.

Murat Kurum, katıldığı canlı yayından bir kesiti, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kurum'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Biz değil eserlerimiz konuşuyor. 81 ilde onlara verdiğimiz sözü tuttuğumuz vatandaşlarımız konuşuyor. Planlarımız, projelerimiz, hizmet aşkımız konuşuyor, konuşuluyor. Onların konuşacak neyi var? Algı ve polemik! İstanbul’un kaybedecek bir saniyesi bile yok. 31 Mart gecesinden itibaren İstanbul’un kayıp yıllarını telafi edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.