Ağıralioğlu,Erdoğan'a yüklendi: Memleketi batırdınız

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan’a geldi. Ağıralioğlu partisinin, Müftülük Konferans Salonunda düzenlenen Halk Buluşmasına katıldı. Ağıralioğlu’na başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra, Erzincan il, ilçe yönetimi ile diğer partililer eşlik etti.





Anahtar Parti Lideri Yavuz Ağıralioğlu, “Cumhurbaşkanımız Asımın nesli demeyi çok seviyor. Sayın Cumhurbaşkanı; Asımın nesli madde bağımlısı oldu. Asımın nesli kumar ve bahis tezgahlarında. Asım nesli işsiz, evsiz. Asımız nesli aç. Asımın nesli mesleksiz. Yazarak olmuyor yaparak oluyor. Bu çocukları kurtaracaksınız. Artık ‘yeter’ hattındayız. Size güvendik, destek olduk, başarmadınız artık yeter. Sadece iktidarı almayacağız sizden. Dindarlığımızı alacağız, Milliyetçiliğimizi alacağız” dedi.



Ağıralioğlu, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili de, “Terörsüz Türkiye lafını DEM’lilere söyletemiyorsunuz. DEM’liler henüz terörsüz Türkiye diyemediler. Çünkü onlar yaptıklarının terör olduğuna inanmıyorlar. Evlatlarımızı öldürenleri nasıl meclise çağırıyorsunuz? Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Evladı teröristler tarafından vurulmuş bir siyasetçiye, teröriste böyle bir tebessüm ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın evlatlarına kabalık yapsanız işiniz aşınız kalmaz. 40 yıldır mezar taşlarına baba diyenler var. Onların çektiklerinin yerine kendinizi koyacaksınız” diye konuştu.

Ağıralioğlu, açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



HANGİ MESELEYİ ÇÖZDÜNÜZ?

“Büyük bir milletiz ama uzun zamandır hep aynı meseleleri çözmek vaadiyle zaman israf eden, siyasi kavgaya ömür törpüleyen, hissesine hep hayal kırıklığı sunulan millet adına yeniden bir parti kurduk. 9 ay oldu. Partinin adı değil mesuliyeti önemli. Tayyip Bey’in 2002 de söyledikleriyle parti kurduk. Sayın Cumhurbaşkanı 2002 de ne vaat ediyorsa, ben 2025 de arkadaşlarımla onları vaat ederek parti kurdum. Cumhurbaşkanının 2002 de vaat ettikleriyle ben 2025 de parti kurduysam siz hangi meseleyi çözdünüz? 23 yılın hesabını kime soracağız?

FAKİRLİĞİN SEBEBİ, DÜNKÜ HUTBENİN KALPLERE GİRMEMESİDİR

Bugün ne kadar sorununuz varsa hepsinin sebebi siyasetçilerdir. Üniversiteli işsizler ordusu oluşturdunuz, memnun değiliz. Milleti duymuyorsunuz, sağırlığınızdan memnun değiliz. Siyasi kibrinizden memnun değiliz. Bu karneden memnun değiliz. Şu anda fakirliğin sebebi, dünkü hutbenin kalplere girmemesidir. Biz, memleketi adaletle kalkındıracak olan partiyiz. Biz, cumhuriyetli halkla buluşturacak olan partiyiz. Biz milliyetçi hareket hassasiyeti olan partiyiz. Biz, memleketin dertleri deva bulsun, geleceği ayağa kalksın diye mücadele veren partiyiz. Memleket refahla, saadetle buluşsun diye mücadele eden, iyilikle yola çıkmış, zaferle milletin güçlü yarınları inşa olsun diye bir anahtar iradesiyiz. Güzel diyenler dönemi bitsin, güzel yapanlar dönemi gelsin istiyoruz.

BİZE DEVLET VERİLİR

Cumhurbaşkanı her seçim bu muhalefete oy verilmez diyerek seçim kazanıyor. Tayyip Bey hep şöyle söylüyordu; ‘bu muhalefete devlet, millet verilmez’ diyordu. Şimdi Anahtar Parti var. Din biliriz, bayrak biliriz, vatan biliriz. Dolayısıyla artık siyasi rekabette ‘bunlara devlet verilir mi?’ diyemeyecekleri bir rakipleri var. Bizde devlet, vatan, bayrak verilir. Ben 34 senedir cemiyetçilik yapıyorum. Devletin milletin düşmanlarına gülmedik, vatanın milletin 1 kuruşuna el sürmedik. Hiçbir münasebetsizliğe oy vermedik. İktidar olmak için ilkesizlik yapmadık. Bana şöyle denemez; ‘kazanmak için her yolu mubah görüyorlar.’ Görmüyoruz! Yalanla kazanmaktansa doğru ile kaybetmeyi göze alıyoruz. Çocuklarımızın katiline tebessüm ederek kazanmaktansa makamsız kalmayı göze alıyoruz. Tayyip Bey’in Devlet Bey’e, Devlet Bey’in Tayyip Bey’e dediği lafları ben söylemeye ar ederim onlar o kadar kem söz etmiş. Demişler de demişler, sonra bir araya gelmişler. PKK’ya söylemişler. PKK ile beraber oluyor diye herkese demişler. Şimdi PKK ile bir araya geldiler. Şimdi millet ‘bu siyasetçilerin dostluğuna güven olmaz’ demeye başladı. Bunlar dost olduklarına düşman, düşman olduklarına dost olurlar. Sevdiklerine söverler, sövdüklerini yarın sevebilirler dikkatli olun. Biz hariç. Biz düşmana düşman deriz.

KURUCU ÖNDER TEPKİSİ



Alparslan Türkeş’in kabrine gidiyor Devlet Bey, çocuklarımızın katiline kurucu önder denmez. Bilir mi? Bilir. Niçin diyor? Millete açıklayacaksınız. Milliyetçilik vazifelerini yapsaydı, PKK başımıza bela olmayacaktı, çocuklarımız ölmeyecekti. PKK ile iş tutular, PKK’yı üstümüze saldılar. Silahının kabzasına üç hilal kazıyan evlatlarınız, sizin yapamadıklarınız yüzünden canlarıyla kapattılar. Siz Alparslan Türkeş’in mezarında çocuklarımızı vuran bir ite nasıl kurucu önder diyorsunuz?

ASIMIN NESLİ AÇ!

Çocuklarımızın hayalleri yıkılmış Tayyip Bey almış eline evlilik cüzdanı ile geziyor. Cumhurbaşkanımız Asımın nesli demeyi çok seviyor. Sayın Cumhurbaşkanı; Asımın nesli madde bağımlısı oldu. Asımın nesli kumar ve bahis tezgahlarında. Asım nesli işsiz, evsiz. Asımız nesli aç. Asımın nesli mesleksiz. Yazarak olmuyor yaparak oluyor. Bu çocukları kurtaracaksınız.

YAPTIKLARININ TERÖR OLDUĞUNA İNANMIYORLAR

Diyorlar ki; ‘biz bir şeye karar verdik’ neye? Terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye lafını DEM’lilere söyletemiyorsunuz. DEM’liler henüz terörsüz Türkiye diyemediler. Çünkü onlar yaptıklarının terör olduğuna inanmıyorlar. Bize de endişemiz var diye kızıyorlar. Milletinize diyeceksiniz ki; ‘biz bunları şu yüzden yapıyoruz.’ Bizim yapacaklarımız belli. Anayasa Mahkemesi dahil, HSK’nın yapısını siyasetin gölgesinden kurtaracağız. Devlet kurumları siyasetin gölgesinden kurtaracağız.



MEMLEKETİ BATIRDINIZ

Enflasyonla mücadele diyorsunuz. Bakan, rakam değiştirerek enflasyon düşmez. Evlilik cüzdanı vererek nüfus yükseltilmez. Yaptıkları iş atom parçalamış gibi. Memleketi batırdınız, memleketi batırmak için de en kıymetli adamları kullandınız. Bu batırdığınız memlekete profesör harcarsam insan değilim! İktisat birinci sınıf öğrencileri, hukuk birinci sınıf öğrencilerine bunların yaptıklarını yaptıramazsınız. Kur Korumalı Mevduatı iktisat birinci sınıf öğrencisine yaptırmazsınız, bunu Nurettin Bey’e yaptırabilirsiniz. Türkiye bundan çok daha iyisini hak ediyor.

HER İŞİMİZ İÇİN ADAM ARIYORUZ!

Cumhurbaşkanımız milletin adamı. Siz milletin adamısınız ama biz her işimizi yapmak için adam arıyoruz. Kredi çekeceğiz adam arıyoruz, hastaneye gideceğiz adam arıyoruz. Ölüyoruz yine adam lazım. Ayağa kaldıracağımız bir millettir. Memleketin yükünü alacağız. AK Parti’nin yapamadıklarının mesuliyeti bizim. Milliyetçiliğimiz neyi yapamadıysa mahcubiyeti ile aldım kabul etti. Özür de dilemiyorlar. Yapacak bir şey yok. Aldık kabul ettik başımız üstüne.

ARTIK YETER HATTINDAYIZ!

Artık yeter hattındayız. Size güvendik, destek olduk, başarmadınız artık yeter. Sadece iktidarı almayacağız sizden. Dindarlığımızı alacağız, Milliyetçiliğimizi alacağız, her şeyimizi geri alacağız.

40 YILDIR MEZAR TAŞLARINA BABA DİYENLER VAR

Evlatlarımızı öldürenleri nasıl meclise çağırıyorsunuz? Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Evladı teröristler tarafından vurulmuş bir siyasetçiye, teröriste böyle bir tebessüm ettirebilir misiniz? Ettiremezsiniz. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın evlatlarına kabalık yapsanız işiniz aşınız kalmaz. 40 yıldır mezar taşlarına baba diyenler var. Onların çektiklerinin yerine kendinizi koyacaksınız.

CUMHURBAŞKANI, MESLEKLERE AYIRSIN



AK Parti grubu kalabalık, mesleklere ayıracaksınız. Birisi öğretmen olsun, birisi memur olsun, birisi polis, birisi emekli olsun. Bütün bu meslek gruplarına, grubunuzu dağıtın hepsinin mesleği olsun. 1-2 ay sonra çağırın. Eğer derlerse; ‘fıstık gibi memleket, hiçbir sorun yok’ siyaseti bırakacağım. Bir milletvekilli asgari ücret alsın bakalım. Cumhurbaşkanı talimat versin, AK Parti ve MHP grubuna, 300 kişiyi dağıtsın. Nasihat etmek kolaydır, yaşamak zorunda olanlar için düşüneceksiniz. Milletimize borcumuz var, başka hiç kimseye yok. Milletten başka hesap vereceğimiz kimse yok. Kimsenin B Planı değil milletin A Planıyız.

MEMLEKET NASIL YÖNETİLİRMİŞ GÖSTERECEĞİZ

Devlet Bey’e de Tayyip Bey’e de sağlık sıhhat diliyorum. Güçlü kuvvetli olsunlar. Er meydanıdır bu, hastayla yaşlıyla güreş tutamayız. Yaşlıya hürmetsizlik edemeyiz. Memleket nasıl yönetilirmiş göstereceğiz.”

Konuşmalarının ardından Ağıralioğlu, Erzincan İl Binasının açılışını gerçekleştirdi. Dualar eşliğinde kurdeleler kesildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi. Ağıralioğlu, daha sonra ise parti binasını gezdi.

