Ağırdan almak deyiminin anlamı nedir?

Ağırdan almak deyiminin anlamı: Bir işi yapmakta acele etmemek, yavaş davranmak, isteksiz görünmek.

Ağırdan almak deyimi yapılması beklenen bir vazife ya da görevi bilinçli ve kasıtlı olarak yavaşlatmak anlamında kullanıldığı gibi bazen de karşı tarafı sakince karşılamak hemen karar vermemek anlamına da gelmektedir. Ağırdan almak genellikle acele etmemek olarak anlaşılmaktadır.

Örnek cümleler

Sınavlara çalışmayı ağırdan aldık son gece uyumadan çalışmak zorunda kaldık.

Raporları ağırdan almamak lazım her gün rapor verelim.