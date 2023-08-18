Ağız kanseri ile ilgili az bilinenler

Günde bir paket içenler bakın ne oluyor. Uzmanı açıkladı…

KAYNAK: İHA
Ağız kanseri ile ilgili az bilinenler

Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Günde 1 paket sigara içen bir kişinin, ağız kanserine yakalanma riski 9 kat fazla. Kişi yüksek konsantrasyon ile alkol de kullanıyorsa bu oran yüzde 15’e yükselebilir” diye uyardı.

Sigara dumanının içinde 4 binden fazla organik kimyasal madde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Semih Özbayrak, özellikle polisiklik nitrosominler denen kimyasal madde grubunun kanser oluşumda 1 numaralı faktör olduğunu açıkladı. Prof. Semih Özbayrak, hiç sigara içmeyen ile günde 1 paket içenler arasında ağız kanserine yakalanma riskinin 9 kat arttığına işaret ederek, “Kişi yüksek konsantrasyon ile alkol de kullanıyorsa bu oran yüzde 15’e yükselebilir” şeklinde konuştu.

“ ERKEN TEŞHİSTE DİŞ HEKİMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Ağız kanserlerinin erken teşhisinde, diş hekimliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Özbayrak, çok görünür bir yerde olmakla birlikte bu kanser tipinde genellikle 3. veya 4. safhada kliniğe başvurulduğunu belirterek, “Bu kadar geç fark edilmesinin sebebi, öncelikle hastaların bu durumu ciddiye almamaları. Özellikte çıkartılabilir protez kullanan hastalar, hissettikleri acı ya da ağrıyı alıştıkları protez vurukları ile karıştırabilirler. İkinci neden ise gidilen tecrübesiz hekimlerin gereksiz tedavi denemeleriyle zaman kaybına neden olması” dedi. Özbayrak, sözlerine şunları da ekledi:

“Bu aşamadan sonra maalesef tüm tedavi yöntemleri kullanılsa bile 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 40’dır. Yani hastaların yüzde 60’ı maalesef hayatını kaybediyor.

Ağız direkt görünen bir ortam. En sağlıklı teşhis, direkt muayene, biyopsi ve simir testi ile yapılabilir” dedi. Ağız kanserlerinin teşhisinde üniversite diş hekimliği fakültelerinin çok önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Prof. Dr. Semih Özbayrak, “Ağız sağlığı konusu biraz sahipsiz kalmış durumda. Diş Hekimleri diş odaklı, kulak burun boğaz uzmanları da daha çok boğazın gerisiyle ilgileniyor. Maalesef, YÖK tarafından da “Oral Diagnoz (Teşhis/Ağız Hastalıkları) eğitim alanından çıkarıldı. Bu kabul edilecek bir tutum ve davranış değil. Bu nedenle üniversitelerin diş hekimliği fakültesi klinikleri, teşhis ve tanı koymada en önemli yerlerdir”

İHA

Öne Çıkanlar
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
Son Haberler
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu: 3 terörist daha teslim oldu
Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı Güncel
Adana merkezli PKK operasyonunda yakalanan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı
Cem Uzan 100 bin euro ödüllü after parti veriyor. Partinin yerini açıkladı ve “Hadi sen de katıl” dedi Güncel
Cem Uzan 100 bin euro ödüllü after parti veriyor. Partinin yerini açıkladı ve “Hadi sen de katıl” dedi
Zabıta hakkında 'dilenci çocukları istismar etti' iddiası... Soruşturma başlatıldı Güncel
Zabıta hakkında 'dilenci çocukları istismar etti' iddiası... Soruşturma başlatıldı
Çinli Evergrande iflas başvurusunda bulundu Dünya
Çinli Evergrande iflas başvurusunda bulundu
Santral bomba gibi patladı. Alev topuna döndü Güncel
Santral bomba gibi patladı. Alev topuna döndü
Dış politika analistinden bomba iddia! Hakan Fidan göreve gelir gelmez hangi kritik adımı attı Siyaset
Dış politika analistinden bomba iddia! Hakan Fidan göreve gelir gelmez hangi kritik adımı attı