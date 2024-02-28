Ağız kokusunu tarihe gömen karışım ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Ağız kokusunu tarihe gömen karışım ortaya çıktı
Karanfille hazırlanan sıcak su nane ve limon karışımının ağız kokusunu tarihe gömen karışım olarak ortaya çıkması dikkat çekti.

Ağız sağlığının genel vücut sağlığı üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinmekte ve bu nedenle doğal tedavi yöntemleri giderek daha fazla ilgi gördüğü bildirildi.

Ağız içi enfeksiyonlar, diş eti rahatsızlıkları ve kötü nefes gibi sorunlara doğal çözümler sunmak isteyenler için, evde hazırlayabileceğiniz etkili bir gargara tarifi aşağıda detaylarıyla verildi.

EV YAPIMI DOĞAL GARGARA TARİFİ:

Malzemeler:

- 15-20 adet karanfil

- Sıcak su

- 5 damla nane esansı

- 5 damla limon esansı

Hazırlanışı:

1. 15-20 adet karanfili bir bardak sıcak su içerisine atın ve demlenmeye bırakın. Karanfillerin suya özlerini salması için yaklaşık 10-15 dakika bekleyin.

2. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra, suyu süzün ve temiz bir kaba aktarın.

3. Hazırladığınız suya nane ve limon esanslarını ekleyin.

4. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve homojen bir karışım elde edene kadar çalkalayın.

Bu doğal gargara, günlük kullanım için uygundur ve en iyi sonuçlar için sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde üç kez kullanılması önerilir. Karanfilin antiseptik özellikleri ve nane esansının ferahlatıcı etkisi ile ağız sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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