Ağız yapmak deyimi ne anlama geliyor?

Ağız yapmak deyiminin anlamı: Birini aldatma, yanıltma, oyalama amacıyla duygularını, düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek biçimde konuşmak.
Örnek cümle: Ne ağız yapıp duruyorsun, gerçeği söylesene!
Ağız yapmak deyiminin anlamı nedir? Ağız yapmak sözüyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…
Ağız yapmak deyiminin anlamı: Birini aldatma, yanıltma, oyalama amacıyla duygularını, düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek biçimde konuşmak.
Örnek cümle: Ne ağız yapıp duruyorsun, gerçeği söylesene!