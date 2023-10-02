Ağız yapmak deyimi ne anlama geliyor?

Ağız yapmak deyiminin anlamı nedir? Ağız yapmak sözüyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı…

Ağız yapmak deyimi ne anlama geliyor?

Ağız yapmak deyiminin anlamı: Birini aldatma, yanıltma, oyalama amacıyla duygularını, düşüncelerini olduğundan başka türlü gösterecek biçimde konuşmak.

Örnek cümle: Ne ağız yapıp duruyorsun, gerçeği söylesene!

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