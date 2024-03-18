Ağızların tadını kaçıracak haber. Üretimi kısıyorlar

Kaynak: Milli Gazete
Ağızların tadını kaçıracak haber. Üretimi kısıyorlar
Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan Fildişi Sahilleri ve Gana'dan flaş karar. Her iki ülkedeki kakao fabrikaları, artan maliyetler nedeniyle kakao çekirdeği üretimi kısma veya durdurma kararı aldı. Çikolata fiyatlarında yükseliş yolda.

Çikolatanın hammadesi kakao çekirdikleriyle ilgili kritik gelişme. Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ın karşılayan Fildişi Sahilleri ve Gana'dan flaş bir haber geldi. Kakao fabrikaları tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı aldı. Bu da fiyatların rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 60'ını karşılayan iki ülkeden gelen haberlerin ardından, tüm dünyada çikolata fiyatlarının keskin bir şekilde artması bekleniyor.

KAKAO HASADI AZALDI

Bir yandan iklim koşulları nedeniyle kakao hasadının azalmasıyla uğraşan üreticiler, bunun yanında da maliyetlerin yükselmesi ağızların tadını kaçırdı. Üreticiler ise fiyat artırımıı yapmaya yöneltti.

ÇİKOLATA FİYATLARI DAHA DA ARTABİLİR

Kakao fabrikalarının üretim kesintilerinin devam etmesiyle birlikte çikolata fiyatlarının daha da sert bir şekilde artabileceği tahmin ediliyor. Kakao çekirdeği üretiminin düşmesi fiyatların artmasına en büyük neden olarak gösteriliyor.

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